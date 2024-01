MFW zmienił prognozę wzrostu gospodarczego Polski. Dobra, a potem zła wiadomość

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył prognozę dynamiki PKB Polski w 2024 r. z 2,3 do 2,8 proc., a w 2025 r. - obniżył ją z 3,4 do 3,2 proc. W ogłoszonej we wtorek najnowszej aktualizacji World Economic Outlook podwyższył też prognozy wzrostu światowej gospodarki na 2024 r. do 3,1 proc.