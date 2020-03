Mierzeja Wiślana. Budowa w toku, a koszty wzrosły już o 150 proc.

O wycofanie ciężkiego sprzętu apelują do premiera ekolodzy z Obozu dla Mierzei Wiślanej. Jak donosi "Gazeta Wyborcza", pod apelem podpisało się ponad tysiąc osób.

Tymczasem koszt flagowej inwestycji PIS wzrósł już i to jedynie w ciągu roku z 880 mln zł do prawie 2 mld zł.Daje to już 150 proc.