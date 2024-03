Mieszkańcy nie widzieli listonosza od miesięcy. Poczta Polska zaprzecza

UTU 49 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To wszystko kłamstwo co tu piszą.Listonosze są na chorobowym bo nie wytrzymują przy powiększonych rejonach.Poczta nie chce tworzyc nowych rejonów tylko dociąża ciągle tych samych listonoszy,czyli oszczedza poczta na zdrowiu listonoszy oszczedzajac etaty.Wiem ,że tak jest bo sam się zwolniłem po 30 latach pracy jako listonosz,bo na danym rejonie przez poltora miesiąca nikt nie był,a kierownictwo poczty klamie niech przyjedzie do mnie obojetnie jaka telewizja w tym momencie rodo nie działa to nie sa informacje ani tajne,ani poófne to powiem jak poczta oszukuje ludzi i to od naczelnika do rzecznika poczty.