Mieszkanie poniżej ceny rynkowej? Kup je od wojska

56 mkw. w Warszawie za 260 tys. zł, 45 mkw. w Pułtusku za 120 tys. zł, 107 mkw. w Strzegomiu za 149 tys. zł. To wybrane oferty nieruchomości, które sprzedaje wojsko. Ceny sporo poniżej rynkowych.

Agencja Mienia Wojskowego co jakiś czas owego mienia się pozbywa. Właściwie na stronach AMW aukcje prowadzone są bez przerwy, teraz wojsko postanowiło pozbyć się części swoich nieruchomości.

Choć większość lokali nadaje się do kompletnego remontu, ich ceny zachęcają. To prawdziwa okazja dla osób, które dysponują gotówką. Mieszkania można wyremontować i wynająć, albo odsprzedać z zyskiem.

A co dokładnie znalazło się w ofercie? Zacznijmy od Warszawy. Dzielnica Wola, ul. Nowolipki 23. To pod tym adresem Agencja Mienia Wojskowego dysponuje lokalem mieszkaniowym, który właśnie trafił na sprzedaż. Powierzchnia użytkowa to 56,40 mkw.

Przetarg odbędzie się 16 kwietnia. Cenę wywoławczą ustalono na 260 tys. zł, w porównaniu do innych nieruchomości sprzedawanych w Warszawie jest tanio.

Patrzymy dalej, tym razem Bemowo Piskie w woj. warmińsko-mazurskim. Dostępne mieszkanie na ul. Kętrzyńskiego 184. 46,20 mkw. trafiło do przetargu z ceną wywoławczą 65 tys. zł. Przetarg odbędzie się 11 maja.

Dwie nieruchomości w jednym bloku dostępne są na ul. Armii Krajowej 22 w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Powierzchnia większego lokalu to 107 mkw., mniejszego - 57 mkw. Cena wywoławcza tego pierwszego to 149 tys. zł, drugiego - 86 tys. zł. Przetargi startują 21 kwietnia - pierwszy o 10:00, drugi o 12:00.

60 metrów za 100 tys. zł

Jedna z najlepszych okazji to mieszkanie w Leźnicy Wielkiej pod Łodzią (10 km od Łęczycy i Ozorkowa, 30 km od Zgierza i 50 km od Łodzi). Na ul. Osiedle 13 do kupienia jest lokal o powierzchni 61,37 mkw. Cena wywoławcza to 110 tys. zł.

Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC. Usytuowany jest na drugim piętrze, posiada balkon. Miesięczny czynsz (2 osoby) wynosi ok. 740 zł.

Wracając do woj. mazowieckiego, w Pułtusku dostępne jest mieszkanie w bloku na ul. Wojska Polskiego 36D. Lokal ma 44,70 mkw. - to dwa pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz i przedpokój. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 4,80 mkw. Cena wywoławcza: 120 tys. zł.

A to nie wszystkie nieruchomości wystawione na sprzedaż przez Agencję Mienia Wojskowego. Warto przejrzeć jej strony, można znaleźć prawdziwe inwestycyjne perełki.

By przystąpić do przetargu trzeba wcześniej wpłacić wadium, to równowartość 1 proc. wystawionej na sprzedaż nieruchomości.

