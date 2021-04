Lockdown dłużej niż do 9 kwietnia. Rząd "niemal pewny" decyzji

Te zastrzegają jednocześnie, że do stopniowego otwierania gospodarki dojdzie tylko w sytuacji, gdy nie dojdzie do jeszcze większego załamania systemu ochrony zdrowia i nie będzie nagłego wzrostu zakażeń.

To oznacza, że restauracje i hotele nadal pozostaną zamknięte. Tak samo z galeriami handlowymi i marketami budowlanymi. Onet ustalił, że po 9 kwietnia najszybciej mogą zostać otwarte przedszkola i żłobki oraz być może do szkół wrócą uczniowie klas 1-3.

Rząd "najpewniej" zdecyduje się na wydłużenie lockdownu, bo skłaniają go do tego niepokojące dane epidemiczne. Obecnie współczynnik zachorowań przekracza wartość, która podczas poprzednich fal prowadziła do tzw. narodowej kwarantanny, co wiązało się z ograniczeniem przemieszczania się. Dorośli mogli wychodzić tylko do pracy, lekarza, sklepu, kościoła i z powodu "ważnych potrzeb życiowych". Z kolei dzieci poniżej 16 roku życia nie mogły przemieszczać się same od godziny 8 do 16.