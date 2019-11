Mikołaj Wild pokieruje CPK. "Jest polityczna zgoda"

Jak wynika z informacji money.pl, Wild krótko będzie pełniącym obowiązki, ponieważ stanowisko prezesa dla niego jest właściwie przesądzone. "Jest już polityczna zgoda" - usłyszeliśmy ze źródła zbliżonego do sprawy. Dotąd pełniącym obowiązki był Piotr Malepszak i on nadal ma w spółce zostać. Będzie się zajmował tzw. komponentem kolejowym CPK, czyli całą infrastrukturą kolejową, która ma powstać przy okazji budowy portu. Nie wygląda więc na to, by Wild miał jakiegokolwiek kontrkandydata.