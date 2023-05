Miliarder odda swój majątek, bo "bogactwo to przekleństwo", a on "wybrał Boga"

realista 1 godz. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

I to jest prawda. To co ziemskie jest nad dawane a to co duchowe zostanie nam odebrane wraz z dorobkiem duchowym dobrym lub tym złym. Tam (po śmierci) nie będzie sędziego, oskarżycieli czy też obrońców. Tam sama dusz dokona oceny tego co czyniła dla BOGA. A Bóg to każda osoba ludzka i każde stworzenie ziemskie które zostało nam powierzone w władanie i opiekę. Jak sami widzimy iż umierając z tego dorobku życiowego nic nie zabieramy nawet własnego ciała. Tak wygląda BÓG. A TEZA - żyjąc z nim jestem w nim.