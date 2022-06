Miliardy dla Polski oddalają się? Bruksela stawia sprawę jasno

- Co do różnego rodzaju wskaźników i celów do wykonania, tak jak powiedziałem — wraz z Umową Partnerstwa mamy pewne wskaźniki i cele do wykonania. Podobnie w Krajowym Planie Odbudowy — Polska i wszystkie inne kraje członkowskie Unii Europejskiej mają wskaźniki i cele do wykonania. Jedne wskaźniki wykonuje się w 100 procentach, inne trochę mniej — wtedy następuje proces dyskusji i negocjacji z Komisją Europejską — powiedział Morawiecki