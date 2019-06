nbp Jakub Ceglarz 17 minut temu

Minister Czerwińska bezrobotna przez 3,5 godziny. Najszybsza w historii

Przenosiny z resortu finansów do Narodowego Banku Polskiego to nie nowość. Ale tak szybkiego transferu jeszcze nie było. Od dymisji Teresy Czerwińskiej do jej powołania do zarządu NBP minęło raptem 3,5 godziny. Jej poprzednicy musieli czekać nawet 20 lat.

