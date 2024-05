Minister dolał oliwy do ognia. Jego zapewnienie przeczy wielkiemu planowi rządu

Szef resort finansów był pytany na antenie Radia Zet o dotychczasowe osiągnięcia rządu. Wymienił kilka.

- Wprowadziliśmy bardzo wiele ważnych rozwiązań. Zacznę może od tych dotyczących wydatków, bo z tego najłatwiej pewnie rozliczyć, czyli 30-procentowy wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, a dla niektórych nauczycieli prawie 33-procentowy. 20 procent podwyżki dla sfery budżetowej, sfinansowanie in vitro - wyliczał minister.

Andrzej Domański wskazuje sukcesy rządu. Mówi o Białej Księdze Finansów

Zapewnił też, że jego resort realizuje istotne projekty w aspekcie przywracanie transparentności finansów publicznych.

- Opublikowaliśmy Białą Księgę Finansów Publicznych - kontynuował Domański. Wspomniał też o uruchomieniu prac Rady Fiskalnej i uszczelnieniu stabilizacji reguły wydatkowej "po to, aby zapewnić finansom publicznym wyższy poziom stabilności i przewidywalności".

Minister poinformował o rozpoczęciu prac nad reformą finansowania jednostek samorządu terytorialnego już na początku stycznia.

- Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego. Mieliśmy w Sejmie spotkanie z samorządowcami, gdzie dyskutowaliśmy właśnie o założeniach tego projektu, więc mam wrażenie, że krok po kroku realizujemy zapisy umowy koalicyjnej, która, tylko przypomnę, to jest umowa na cztery lata - powiedział.

- Więc realizujemy projekty wynikające z umowy koalicyjnej - podsumował Domański.

Co z kwotą wolną od podatku? Andrzej Domański składa deklarację

Prowadząca dopytała, czy uda się zrealizować obietnicę podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł w ciągu czterech lat.

Premier zwrócił się do mnie, polecił mi przygotowanie planu wprowadzenia kwoty wolnej na poziomie 60 tysięcy złotych i taki plan panu premierowi przedstawię - zadeklarował minister.

- Realizujemy wszystkie zobowiązania koalicyjne krok po kroku - podkreślił.

Dziennikarka zauważyła, że wcześniej pojawiały się informacje, iż podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł jednak nie uda się w tej kadencji.

- Uda się i taki plan zostanie przedstawiony - odpowiedział stanowczo Domański.

Minister obiecuje, dokument mówi co innego

Deklaracja, którą złożył Andrzej Domański, kłóci się z ważnym rządowym dokumentem. Niemal przed miesiącem - w majówkowy długi weekend - opublikowano bowiem Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w którym zabrakło jakiejkolwiek wzmianki o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.

Potwierdzają to eksperci. - Do 2027 r. w planie nie ma zapisanej kwoty wolnej. Liczby jasno na to wskazują - mówił w rozmowie z money.pl dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych w rozmowie z money.pl.

Dokument ten, jak zauważył w swojej analizie Damian Szymański, przewiduje za to znaczący wzrost relacji długu publicznego do PKB, który ma sięgnąć 61,3 proc. na koniec 2027 roku. Oznaczałoby to przekroczenie unijnego progu ostrożnościowego na poziomie 60 proc. PKB.

Resort finansów przyznaje wprost, że założenia planu finansowego nie uwzględniają żadnych zmian podatkowych, w tym podniesienia kwoty wolnej, co uszczupliłoby dochody państwa o około 40-50 mld zł rocznie. Ministerstwo zapowiada natomiast plan konsolidacji finansów publicznych, który ma być ogłoszony jesienią, by nie dopuścić do nadmiernego wzrostu długu powyżej 60 proc. PKB.

Rada fiskalna. Minister finansów tłumaczy jej zadania

W rozmowie z Radiem Zet szef resortu finansów poruszył wiele innych tematów. Minister wyjaśnił m.in., czym będzie zajmować się Rada Fiskalna, określając ją jako "bardzo ważny organ". Potwierdza to wcześniejsze doniesienia money.pl.

- Rada Fiskalna to będzie bardzo ważny organ. On będzie tak naprawdę nadzorował ministra finansów w procesie przygotowania budżetu. Dokładnie poprzez opiniowanie założeń makroekonomicznych, które znajdują się w ustawie budżetowej - powiedział.

- W skład tej rady będą wchodzili przedstawiciele różnych interesariuszy, różnych grup po to, aby dobrze oddawała ona ich spojrzenie na gospodarkę, ich spojrzenie na budżet. To jest organ, który działa de facto we wszystkich innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że wspiera transparentność finansów publicznych - wyjaśnił Domański.

Minister skrytykował rząd PiS za komplikowanie finansów publicznych.

Szef resortu finansów ocenił też działania swoich poprzedników. - Przez 8 lat rządów PiSu sukcesywnie komplikowano finanse publiczne i wprowadzano różnego rodzaju rozwiązania, które ułatwiały wydawanie pieniędzy poza budżetem - mówił.

W tej chwili ponad 80 proc. wydatków państwa jest realizowane poza budżetem państwa - stwierdził.

Zapewnił jednocześnie, że rząd koalicyjny będzie kontynuował swoje zamierzenia. - Tak jak zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej, tak jak obiecywaliśmy naszym wyborcom, poprawiamy transparentność i wprowadzamy właśnie radę fiskalną, która będzie opiniowała budżet - podkreślił Domański.

- Wejdą tam przedstawiciele przedsiębiorców, związków zawodowych, przedstawiciele chociażby w wyniku prezydenta. Chcemy, aby to było naprawdę pluralistyczne ciało - podsumował minister, mówiąc o składzie Rady Fiskalnej - zapewniał Andrzej Domański.

