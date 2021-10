Minister finansów wyróżnił największych płatników CIT. Podziękował za pieniądze

Każdy biznes działa po to, by przynosić zyski. Firmom kibicuje m.in. Ministerstwo Finansów , które czeka tylko, żeby te dochody opodatkować. Bez nich budżet państwa byłby dużo skromniejszy.

- Wpływy z CIT mają ogromny wpływ na rozwój kraju i pozwalają realizować programy społeczne - przyznał w środę na Kongresie 590 minister finansów Tadeusz Kościński. Podczas specjalnej uroczystości wręczył wyróżnienia dla firm, które do budżetu dołożyły najwięcej pieniędzy z zysków wypracowanych w 2020 roku.

Szef resortu finansów podkreślił, że wpływy z podatków CIT , a także PIT i VAT to trzy główne źródła finansowania usług dla społeczeństwa.

Listę największych płatników CIT otwiera: ING Bank Śląski, który w 2020 roku do budżetu przekazał 998,5 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się: Pekao (972,8 mln zł), Santander Bank Polska (774,8 mln zł), właściciel sieci sklepów Biedronka - spółka Jeronimo Martins Polska (689,8 mln zł) i Bank Millenium (317,7 mln zł).

Do budżetu dołożyły się też państwowe spółki energetyczne: Enea (275,2 mln zł), Tauron (209,9 mln zł) i Energa (107,9 mln zł). Listę zamknęła jeszcze Ikea - kwotą 89,4 mln zł.

Kościński: "bardzo wam dziękuję"

- Cenię sobie tych, którzy są fair, płacą uczciwie podatki, nie uciekają się do żadnych księgowych sztuczek - podkreślił Kościński.

Minister przyznał, że to dzięki podatkom Polska się zmienia, a rząd może realizować wiele społecznych i prorodzinnych projektów na co dzień, korzystając choćby z coraz lepszych dróg, nowocześniejszej infrastruktury kolejowej czy większego poczucia bezpieczeństwa.

- I za to jako podatnik, obywatel i minister finansów bardzo wam dziękuję. Wasze pieniądze mają ogromny wpływ na rozwój naszego kraju. Napędzają go, i to efektywnie - mówił.