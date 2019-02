Minister rolnictwa proponuje: w każdej ubojni weterynarz lub całodobowy monitoring

Minister Jan Krzysztof Ardanowski proponuje, by w ubojniach, w których nie ma całodobowej obecności weterynarzy, obowiązkowo montować monitoring. Ma to uniemożliwić wprowadzanie do obrotu mięsa pochodzącego od chorych lub padłych zwierząt.

