Minister rolnictwa: "Zagrożenie suszą jest poważne. Jeśli będzie konieczność, uruchomimy programy pomocowe"

Szef resortu rolnictwa dodał, że sytuacja jest monitorowana jest również u naszych sąsiadów. Susza coraz bardziej doskwiera m.in. Czechom i Słowakom. Ardanowski w czwartek spotykał się z ministrami rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o osiem państw, którzy ustalili, że do Komisji Europejskiej zostanie wystosowana odpowiednia prośba, by była ona przygotowana do uruchomienia ewentualnej pomocy ze środków europejskich.