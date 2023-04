Minister rolnictwa zapewnia, że zboże wyjdzie z Polski. "Jak mi się nie uda, mogę odejść"

Polska będzie walczyć o kontrakty na zboże na Zachodzie

Przypomniał też o rządowej propozycji dopłat do hektara dla rolników dotkniętych obecną sytuacją na rynku. Zapewnił, że pieniądze na ten cel znajdą się w budżecie państwa . Dziennikarze jednak dopytywali, kto ma zakupić polskie zboże, skoro np. paszarnie są zatowarowane niemal do końca roku?

Podkreślił też, że problemy rozpoczęły się w momencie, gdy " Unia Europejska zwolniła z ceł produkty z Ukrainy". To, jego zdaniem, ta decyzja sprawiła, że Polskę "zalało" zboże ukraińskie. Jednocześnie minister podkreślił, że nie jest zwolennikiem przywrócenia ceł.

Minister gotowy podać się do dymisji

Szef resortu rolnictwa zapewnił, że "daje głowę" za to, że sprawa ukraińskiego zboża rząd załatwi do żniw. W przeciwnym przypadku jest gotowy podać się do dymisji.