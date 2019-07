Minister Szumowski: "dystrybucja leków została wznowiona"

- Problem z dostępnością leków występował w całej Europie i był on związany m.in. z problemami z produkcją substancji czynnej w Chinach. W tej chwili ten problem jest już rozwiązany, produkty trafiają do hurtowni, do aptek. Wznowiona została dystrybucja i dostarczenie substancji do Polski - zapewnił Szumowski.