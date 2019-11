Ministerstwo Aktywów Państwowych zaczyna działalność. Rzecznik rządu zdradza pierwsze szczegóły

- Na 100 proc. nie wszystkie spółki będą przydzielone do MAP, podobnie jak w przeszłości, ale będzie to ich znacząca większość - wyjaśnił Mueller, cytowany przez PAP.

Szefem nowego ministerstwa został Jacek Sasin. Ministerstwo nowe jest w dużej mierze jedynie z nazwy. De facto jest to utworzone na nowo ministerstwo skarbu, które rząd PiS zlikwidował niedługo po objęciu władzy.

O tym, że nie była to najlepsza decyzja, mówiło się od dłuższego czasu. - To jedna z większych naszych pomyłek w poprzedniej kadencji - tak o likwidacji ministerstwa skarbu państwa mówił w "Money. To Się Liczy" wicepremier Jarosław Gowin.