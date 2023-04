Ministerstwo Finansów podało nowe dane o deficycie w budżecie. Duży skok

Z nowych szacunkowych danych resortu nt. budżetu państwa wynika, że w pierwszym kwartale roku dochody wyniosły 124,7 mld zł (wzrost rok do roku o 3,8 proc.), wydatki - 136,7 mld zł (wzrost o 13,6 proc.), a deficyt - 12 mld zł wobec 0,3 mld zł deficytu w okresie styczeń - marzec 2022 r.

Jak podaje MF, deficyt budżetu państwa po pierwszym kwartale 2023 roku jest zbliżony do zakładanej prognozy realizacji budżetu. Innymi słowy - wzrost nie jest dla rządu zaskoczeniem.

"W związku z obniżeniem stawki podatkowej w 2022 r. i w efekcie wyższymi niż zazwyczaj zwrotami nadpłaconego podatku spadek dochodów w PIT w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego był spodziewany i zgodny z założeniami przyjętymi przy planowaniu budżetu na 2023 r." - czytamy w komunikacie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Co hamuje rozwój elektromobilności w Polsce - brak popytu na auta na prąd czy brak ładowarek?

Dochody budżetu państwa w pierwszym kwartale 2023 r.

Dochody budżetu państwa były wyższe w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r., ale za to dochody podatkowe stopniały rok do roku o ok. 1,8 mld zł.

Resort finansów informuje, że dochody z podatku VAT były wyższe o 0,8 proc. (ok. 0,5 mld zł), z PIT były niższe o 29,3 proc. (ok. 4,7 mld zł), z CIT były wyższe o 8,6 proc. (ok. 1,2 mld zł), z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,7 proc. (ok. 0,9 mld zł), a z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9 proc. (ok. 0,1 mld zł).

Ministerstwo dodaje, że w okresie styczeń - marzec 2023 r. dochody niepodatkowe wyniosły ok. 15,3 mld zł i było wyższe o ok. 6,3 mld zł (70,4 proc.) w stosunku do analogicznego okresu 2022 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2023 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2023 r. wyniosły z kolei 136,7 mld zł. Resort podaje, że wzrost rok do roku wynika głównie z wyższej kwoty przekazanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (o ok. 9,9 mld zł) oraz z przejęcia od samorządów w czerwcu 2022 r. wypłat świadczenia 500+.

Ministerstwo wskazuje ponadto, że o 4,5 mld zł wzrosły subwencje na oświatę. Obsługa długu Skarbu Państwa natomiast wymagała dodatkowego 3,1 mld zł w związku ze wzrostem stóp procentowych. O 7,3 mld zł wzrosły też wydatki na obronę narodową.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.