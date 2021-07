Ministrowie finansów z G20 ostrzegają. Ożywienie gospodarcze zagrożone

Hańba dla UE 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

euposeł z Malty C. Engerer szantażysta swojego kochanka, szantażysta Europy Środkowej... szantażuje miliardami nie swoich miliardów dla Węgier. Komisarzu UE -Engerer, co zrobiłeś dla swojej Ojczyzny-Malty? Gdzie jest woda ze starożytnych studni głębinowych? Dlaczego na Malcie Nie Szanuje się Dziedzictwa Kultury Starożytnej Europy? Dlaczego Muzeum Maltańskie straciło słynne 'Czaszki Maltańskie'? Sprzedaliście razem z wiedzą? Cyrusie, dlaczego Maltańskie dzieci chorują na raka? A teraz Maltańczyk chce, że Węgrzy zagłodzili swoje dzieci, jak nazywają jego pismaki w mediach 'zakręcić kurek z pieniędzmi Orbanowi' Cyrus najpierw przeproś swoich Maltańskich potomków za hańbę wyroku sądowego za szantaż na swoim kochanku, bo już nie chciał z tobą seksu, to upubliczniłeś wasze porno, aby nie mógł znaleźć nowego partnera z miłości, bo ty zbeszcześciłeś jego zaufanie do miłosnej relacji... Warra szantażysto od UE i Spraw Miłości Europejczyków. Zajmij się krajobrazem Malty, Poszanowaniem Dziedzictwa Europy Unesco na Malcie, Zdrowiem Dzieci, żeby piły zdrową Wodę!!!!