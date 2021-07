Europa wraca na ścieżkę wzrostu. Polska w prognozach KE jest średniakiem

"PKB wzrośnie o 4,8 proc. w 2021 roku i 4,5 proc. w 2022 zarówno w UE, jak i w strefie euro. Przewiduje się, że wielkość produkcji powróci do poziomu sprzed kryzysu w ostatnim kwartale 2021, czyli o jeden kwartał wcześniej niż przewidywano w wiosennej prognozie dla strefy euro" - czytamy w najnowszym raporcie Komisji Europejskiej.

"Tempo ożywienia gospodarczego będzie się znacznie różnić w poszczególnych państwach członkowskich. Oczekuje się, że w niektórych krajach produkcja powróci do poziomu sprzed pandemii do trzeciego kwartału 2021, ale innym zajmie to więcej czasu" - wskazano w raporcie.