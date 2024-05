"Miotła" znów wkracza do CPK. Członek zarządu odwołany

"30 kwietnia br. doszło do zmiany w zarządzie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Andrzej Alot przestał pełnić funkcję członka zarządu ds. finansowych CPK " – przekazała spółka w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej .

Andrzej Alot został powołany do zarządu CPK 24 maja 2023 r., a więc jeszcze w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. To on m.in. tłumaczył, dlaczego spółka w 2022 r. wygenerowała 28 mln zł zysku.