mLegitymacja. Ministerstwo Cyfryzacji: korzysta już ponad 2 tys. szkół

Kiedyś za posiadanie smartfona można było co najwyżej zarobić uwagę do dzienniczka, dziś młodzież może w ten sposób korzystać choćby ze zniżek na transport komunikacją miejską. Cyfrowa wersja uczniowskiego dokumentu, jakim jest legitymacja szkolna, jest coraz bardziej powszechna. - Uczniowie z ponad dwóch tysięcy szkół korzystają już z mLegitymacji, czyli legitymacji szkolnej w telefonie - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

mLegitymacja to dokument o takiej samej mocy prawnej jak tradycyjna, papierowa legitymacja. Poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnych dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. Wydawanie mLegitymacji umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.