Modernizował dworce PKP. Teraz domaga się zmian w liście otwartym do ministra

Przedsiębiorca Paweł Winnicki zwrócił się w liście otwartym do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Skarżył się w nim na problemy z rozliczeniem jego działalności. W latach 2014-2016 jego firma modernizowała dworce PKP w Szczecinie i Warszawie.

Jak podaje potral next.gazeta.pl, naliczono jej jednak 31 mln złotych kar umownych, a w związku z tym nie został rozliczony z nią kontrakt. PKP przekonuje, że to działanie jest zgodne z prawem, ponieważ firma Winnickiego nie wykonała zleconej pracy w przewidzianym czasie.

Jednak sam przedsiębiorca podkreśla, że do opóźnień doszło z winy PKP. Koleje, jego zdaniem, nie dostarczyły mu na czas odpowiedniej dokumentacji, a przez to nie mógł on kontynuować swojej pracy z nie swojej winy.