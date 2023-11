Wraz z pogorszeniem pogody sezon grzewczy rozpoczął się na dobre. Do strażników miejskich zaczęły napływać zgłoszenia mieszkańców zaniepokojonych czarnym dymem u sąsiadów.

Kontrolują, bo mogą. Strażnik tłumaczy

"Ogrzewali warsztat spalanymi w 'kozie' skrawkami płyt meblowych. Piec zatruwał całą okolicę, ale właścicielowi firmy to nie przeszkadzało . Ważniejsze dla niego były oszczędności" - przekazali stołeczni funkcjonariusze.

- Na przestrzeni lat widzimy znaczną poprawę, spowodowaną akcjami informacyjnymi oraz dofinansowaniem do wymiany przestarzałych źródeł ogrzewania, ale widzimy też, że do idealnego stanu jest jeszcze długa droga . Podczas kontroli zdarzają się osoby, które jeszcze ogrzewają domy tzw. kopciuchami, czyli kotłami, które już dawno powinny być wycofane - mówi w rozmowie z money.pl st. inspektor Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej miasta stołecznego Warszawy.

Sławomir Smyk wskazuje, że strażnicy miejscy mają prawo do kontroli nieruchomości, jeżeli mają uzasadnione wątpliwości dotyczące jakości spalanego w piecach opału. Kontrolami objęte są nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Straż przypomina także, że odmowa lub uniemożliwienie strażnikowi przeprowadzenia kontroli jest naruszeniem artykuł 225 par. 1 Kodeksu karnego: "kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech".