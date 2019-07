Mój prąd - nowy rządowy program. Do wzięcia 5 tys. zł na panele słoneczne

W ramach rządowego programu "Mój prąd" każdy inwestujący w instalacje fotowoltaiczne może liczyć na zwrot do 50 proc. kosztów, ale nie może to być więcej niż 5 tys. zł.

Należy się spodziewać, że to właśnie będzie najczęściej wypłacana kwota, bo średniej wielkości instalacja kosztuje od 17 do 20 tys. zł.

Polacy pokochali energię ze słońca. Teraz ME robi wszystko, by nadążyć za przedsiębiorczymi Polakami

- To dobre dla polskiego biznesu, gospodarstw domowych i środowiska. "Mój prąd" pozwoli nam również zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec UE - mówił premier Morawiecki na konferencji prasowej.

- Wypłatą pieniędzy na ten cel i obsługą programu "Mój prąd" zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewidujemy że do jednej instalacji dopłacać będziemy po 5 tys zł, co wystarczy dla 200 tys. prosumentów, którzy dołączą do 60 tys. już działających.