Podwyżki cen prądu. Energia ze słońca pozwala zapomnieć o rachunkach za prąd i gaz

Pod dachami z instalacją fotowoltaiczną kręcące się liczniki nie robią na mieszkańcach dużego wrażenia. Nawet rosnące ceny prądu nie są dla nich zmartwieniem. Co więcej, droższy prąd to dla nich czysty zysk. Skraca się bowiem czas zwrotu inwestycji. Wyższe rachunki sąsiadów to dla nich kilka lat mniej w drodze do wyjścia na zero.