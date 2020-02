Morawiecki: 5 lat temu za godzinę płacono 5 zł. Sprawdziliśmy czy ma rację

- Dzisiaj to praca szuka człowieka, a nie człowiek pracy. Dzięki podpisowi na ustawie, minimalna stawka to 17 zł, a nie 5 zł, jak 5 lat temu. Zobaczcie, jaka wielka różnica – mówił premier Morawiecki.

Proste obliczenie wskazuje więc, że najniższa stawka godzinowa wynosiła prawie 11 zł, czyli co najmniej dwukrotnie więcej niż przekonywał podczas konwencji PiS premier Morawiecki. Jeżeli więc pięć lat temu były osoby zarabiające 5 zł za godzinę, to nie byli to zatrudnieni na umowę o pracę.