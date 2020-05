Morawiecki: Deficyt budżetu w tym roku będzie znaczący, na pewno kilkuprocentowy

- Trudno powiedzieć przed nowelizacją, jaki będzie deficyt. Mogę powiedzieć, że on będzie znaczący, na pewno kilkuprocentowy, natomiast czy to będzie liczba bliższa 8 proc. czy 5 proc., trudno dzisiaj jeszcze przesądzić - powiedział Morawiecki podczas wideokonferencji.

- Chcę, żeby polskie branże, te które najbardziej ucierpiały, ale też które rozwijają się dynamicznie, miały szansę na rozwój gospodarczy już wkrótce, już w pierwszych etapach luzowania obostrzeń. Chyba jest na to szansa - wskazał Morawiecki.

Premier zaznaczył, że jest przekonany, iż działania rządu po stronie fiskalnej, finansowej, monetarnej, budżetowej, gospodarczej, dotyczące poszczególnych sektorów, eksportowej "są słuszne i właściwe". Zdaniem premiera, to nie deficyt budżetowy jest najważniejszym parametrem, ale stabilność sektora finansów publicznych oraz polskie miejsca pracy.

Z opublikowanych na początku maja przez Komisję Europejską prognoz gospodarczych wynika, że dług publiczny w Polsce w tym roku wzrośnie do ok. 58 proc. PKB, a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zwiększy się do 9,5 proc. PKB.