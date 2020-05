Odmrażanie gospodarki. Ważna decyzja w sprawie otwarcia usług fryzjerskich i kosmetycznych

- Od 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne w rygorze sanitarnym, o którym mówimy. To np. umawianie się na konkretne godziny, a nie gromadzenie się w zakładach - podkreślił premier.

Ponowne uruchomienie usług będzie możliwe przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych. Wprowadzone zostają limity liczby osób, które mogą przebywać w danym salonie. Dodatkowo obowiązywać mają zasady sporządzania protokołów dezynfekcji po każdym kliencie, a także procedur dla personelu po wyjściu klienta. Pracownicy będą zobowiązani także do używania ręczników jednorazowych.

Jak informowaliśmy w money.pl , to właśnie otwarcia fryzjerów i salonów kosmetycznych oczekuje największa liczba Polaków (aż 67,4 proc. badanych przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej").

Luzowanie obostrzeń dotyczy również barów, kawiarni i restauracji. Od 18 maja wprowadzona zostaje możliwość przyjmowania klientów w środku lokalu oraz otwarcia ogródków restauracyjnych - o co zaapelował premier na konferencji. Oczywiście również w przypadku gastronomii kluczowe pozostają wymogi sanitarne - zmniejszona liczba gości w sali. Od przyszłego tygodnia limit klientów w restauracji wyniesie 1 os. na 4 m kw.

Premier zaapelował również do restauratorów o "otwieranie ogródków tam, gdzie się da". - Na świeżym powietrzu jest bezpieczniej, jak mówią nam epidemiolodzy - tłumaczył Morawiecki.

Co ważne, otwarte będą także restauracje zlokalizowane w centrum handlowym. Klienci będą mogli skorzystać z oferty lokali w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej.

- Nie zamierzamy zamykać województwa śląskiego - zapewnił premier. To odpowiedź na doniesienia o tym, że w województwie śląskim restrykcje sanitarne będą zaostrzone ze względu na to, że kopalnie stały się ogniskami wirusa SARS-CoV-2. - Dzisiaj jest potrzeba pomocy i ta pomoc będzie tam szeroko płynąć - podkreślił Morawiecki.

Zmieniają się także zasady w komunikacji miejskiej. Dotychczas zająć można było co drugie miejsce siedzące. Od poniedziałku przyszłego tygodnia pasażerowie będą mogli zająć 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących w autobusach, tramwajach, wagonach metra itp. Ta zasada nie jest jednak obligatoryjna. To przewoźnicy zdecydują, czy przechodzą na nowe zasady, czy też pozostają na starych.

Zmiany dotyczą również sportowców ćwiczących na halach i salach sportowych. Od przyszłego tygodnia na salach o wielkości do 300 m kw. będzie mogło przebywać naraz 12 osób oraz trener. Na salach do 800 m kw. - 16 osób oraz dwóch trenerów.

Sale do 1 tys. m kw. będą mogły przyjąć jednocześnie 24 osoby oraz dwóch trenerów, a powyżej 1 tys. m kw. - 32 osoby oraz trzech trenerów.

Od przyszłego tygodnia luzowanie restrykcji odczuje również kultura. Rząd bowiem zezwolił na wznowienie działalności kin plenerowych (w tym samochodowych). Do pracy na plany zdjęciowe lub na próby oraz ćwiczeniach w salach będą mogli powrócić także aktorzy - z uwzględnieniem restrykcji sanitarnych. Dla artystów do nagrań otwarte zostaną również studia, instytucje kultury itp.

Zmniejszone restrykcje miałby zacząć obowiązywać od poniedziałku 18 maja. Od tego dnia wrócą także uczniowie do szkół policealnych. Od 25 maja natomiast mają być uruchomione dodatkowe zajęcia opiekuńcze dla dzieci w klasach 1-3. Tego samego dnia do szkół powrócą ósmoklasiści oraz maturzyści, którzy będą potrzebować konsultacji z nauczycielami przed swoimi egzaminami.

- Chcę podkreślić, że to rodzice lub opiekunowie decydują o tym, czy poślą dziecko na dodatkowe zajęcia opiekuńcze - podkreślił Mateusz Morawiecki. Dodał, że dla osób, które zdecydują się na pozostawienie swoich pociech w domu, przedłużony będzie zasiłek opiekuńczy. Wszystko po to, aby "mieli oni wybór". Na inne aspekty uwagę zwrócił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, również obecny na konferencji.

Od 1 czerwca natomiast do szkół powrócić będą mogli wszyscy uczniowie. Chodzi tutaj o to, by mieli oni okazję poprawić oceny oraz skonsultować się w ich sprawie z nauczycielami.