Konferencja premiera. "Polska uchroniła się przed apokaliptycznym scenariuszem"

- Właściwie jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone przez Komisję Europejską na "zielono". To są dane Komisji Europejskiej, które pokazują solidny fundament wynikający z realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - powiedział premier.

Jak twierdzi Mateusz Morawiecki, ta niska recesja i dobre wyniki, w porównaniu do innych państw Europy i świata, to efekt działań rządu. Premier uważa, że było to możliwe m.in. dzięki ograniczeniu luki VAT czy obniżeniu niektórych podatków.