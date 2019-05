Morawiecki: nie ma sprzeczności między wspieraniem górnictwa a czystym powietrzem

- Są tacy, którzy chcą szybko zlikwidować polskie górnictwo. A my domagamy się rekompensat i sprawiedliwego traktowania polskiego węgla. Będzie to możliwe, jeśli my będziemy mogli decydować w Brukseli – powiedział Mateusz Morawiecki, który w Będzinie zaprezentował dziś kandydatów ze Śląska i Zagłębia w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jego zdaniem nie ma też sprzeczności między utrzymaniem wydobycia węgla i oparcia na nim polskiej energetyki a walką ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza.

- Nasz rząd rozpoczął program "Czyste powietrze", bo chcemy, by było czyste powietrze, ale jedno z drugim nie musi być sprzeczne. Walczymy ze smogiem i idziemy w dobrym kierunku, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, którzy nie wykonywali działań, by doprowadzić do czystego powietrza – powiedział Morawiecki.

Ostrzegł również, że jeśli do władzy dojdzie opozycja, programy socjalne, zapoczątkowane przez PiS, mogą być zagrożone. - Nasi przeciwnicy mówią o 500+, że to ochłap, tymczasem jest to jeden z najważniejszych programów dla polskich rodzin, dla Polaków - stwierdził.

