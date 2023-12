Morawiecki zobaczył projekt budżetu. "Hipokryzja sięgnęła szczytów"

Morawiecki ocenia projekt budżetu na 2024 r.

"To budżet dwóch kieszeni. Do jednej wkładają, a z drugiej wyciągają. Wkładają nielicznym, a wyciągają wszystkim " - ocenił we wpisie na platformie X Mateusz Morawiecki.

Odnosząc się do kwestii budżetu napisał: "A jeśli chodzi o deficyt... Jeszcze we wrześniu 164 mld zł miały być katastrofą, końcem Polski, zadłużaniem Polaków. Teraz ponad 184 mld zł deficytu już nie przeszkadza. Hipokryzja sięgnęła szczytów Himalajów ".

Budżet na 2024 r. Oto plany rządu

- Chodzi o to, że 30-proc. podwyżka w przypadku nauczycieli początkujących, a więc najmniej zarabiających, nie wynosiłaby obiecanych 1500 zł - tłumaczył. Jak dodał, to co było najważniejsze, to zapewnienie w budżecie państwa na 2024 rok pieniędzy na te wydatki, które "wypełniają zobowiązania wobec milionów Polek i Polaków".