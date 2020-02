Morskie wiatraki coraz popularniejsze. Polska ma w tym zakresie duże plany

Farmy wiatrowe możemy spotkać na morzach: Północnym, Bałtyckim i Irlandzkim. Miniony rok był rekordowy dla farm offshore. Według raport organizacji branżowej WindEurope, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza", w 2019 roku wybudowano 502 turbiny o średniej mocy 7,8 MW. Statyczna farma offshore generowała 621 MW energii.

Liderem w eksploatacji tego rodzaju energii jest Wielka Brytania. Kraj ten, po przyłączeniu do systemu wybrzeży największych tego typu farm (East Anglia i Hornsea One), posiadał największy wolumen przyłączonej mocy. 45 proc. z dodanych do sieci 3,6 GW w 2019 roku.