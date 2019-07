edukacja Martyna Kośka 27 minut temu

"Mówienie o tym, jak zły jest podwójny rocznik, to jedynie połowa prawdy". Trudna codzienność szkół na prowincji

Żyjemy w różnych rzeczywistościach. W dużych miastach setki uczniów chcą się dostać do wybranego liceum, a my marzymy, by mieć kogo uczyć. Bo jesteśmy, nie bójmy się użyć tego słowa, z prowincji, a stąd wszyscy uciekają – mówi pani Magdalena z województwa podlaskiego.

