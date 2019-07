Strajk nauczycieli. Ruszają wypłaty zapomóg, padła kwota

Ponad 30 tys. wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku wpłynęło do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Społeczny Komitet “Wspieram Nauczycieli” zdecydował o wysokości wypłacanej rekompensaty - strajkujący nauczyciele dostaną po 500 zł brutto.

Pierwsze środki zostały wypłacone dziś, tj. w poniedziałek 8 lipca. Jak czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie ZNP: "pzelewy są realizowane,a to trwa. Tylko bank może wykonać setki przelewów jednego dnia". Wypracowano też pewien system przyznawania rekompensat. Pierwsze wypłaty ze społecznego funduszu strajkowego dla nauczycieli i nauczycielek oraz innych pracowników oświaty, trafiają do tych, którzy mają dochody poniżej 1000 zł brutto na osobę w rodzinie.

Zapomoga trafia do wnioskującego jeśli: dochód na osobę mieści się w tej kwocie; wniosek spełnił kryteria formalne i zostały podane wszystkie wymagane informacje jak np. dochód; wniosek został podpisany, a osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych.

Dlatego komitet “Wspieram Nauczycieli” zdecydował, że zapomogi dostaną kolejno osoby z dochodem do 1500 zł, 2000 zł itd., dopóki pieniędze się nie skończą. Zgodnie z regulaminem, pomoc otrzymają nauczyciele i nauczycielki, a także inne osoby zatrudnione w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, które: brały udział w kwietniowym strajku przez minimum 9 dni; w dniu przystąpienia do strajku nie były członkami związku zawodowego; są w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Jak podaje ZNP - wnioski, które nie spełniły kryteriów formalnych, zostały odrzucone. Najczęstsze przyczyny odrzucenia to: brak podanej informacji o dochodzie; brak podpisu pod udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych; brak informacji o liczbie dni strajku lub czas trwania strajku krótszy niż 9 dni; brak potwierdzenia, że w dniu przystąpienia do strajku nie było się członkiem związku; przesłanie wniosku do Warszawy z pominięciem oddziału ZNP.