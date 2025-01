MSZ zachęca rodaków do powrotów do Polski. "Staliśmy się magnesem"

"Konsekwentnie zachęcamy Polaków mieszkających za granicą do powrotów do kraju i wsparcia Polski swoimi kompetencjami. Przypominamy, że każdemu, kto nie zrzekł się obywatelstwa, przysługuje prawo do posiadania polskiego paszportu, a tym samym prawo do powrotu z emigracji i swobodnego osiedlenia się w Polsce" - napisało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Po 20 latach członkostwa w Unii Europejskiej Polska jest dynamicznym i nowoczesnym krajem. Stale rosnący poziom życia i zamożności społeczeństwa, prężnie rozwijająca się gospodarka oraz rynek pracy oferujący atrakcyjne wynagrodzenia i możliwość rozwoju zawodowego oraz stabilne i bezpieczne otoczenie życiowe, to tylko niektóre z atutów życia w Polsce. Z kraju o typowo emigracyjnym profilu, staliśmy się magnesem przyciągającym cudzoziemców poszukujących lepszej przyszłości" - tak MSZ zachęca Polaków do powrotu.

Premier o możliwych deportacjach

Amerykanie i świat z wielką obawą wyczekują uruchomienia akcji deportowania nielegalnych imigrantów z USA, która - według wielu zapowiedzi Donalda Trumpa - ma mieć ogromną skalę. Kolejnych ruchów nowej amerykańskiej administracji obawia się także Polonia.

- Nie ma być może żadnych powodów do niepokoju, ale chcę was zapewnić, że Polska będzie dobrze przygotowana do każdej sytuacji. I tak od serca chcę to powiedzieć: każda Polka i każdy Polak będą serdecznie witani w swoim kraju. Każdy znajdzie miejsce w swojej ojczyźnie - powiedział przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Premier przekonywał, że "wszystkich, bez wyjątku powitamy z otwartymi ramionami".

- Zwróciłem się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przygotowanie naszych konsulatów i placówek działających na terenie USA, aby były przygotowane do ewentualnych konsekwencji decyzji prezydenta Donalda Trumpa - powiedział we wtorek premier Donald Tusk, tym samym potwierdzając informacje money.pl.

