"Dwie handlowe niedziele w miesiącu". Trzecia Droga przedstawiła swój program

Polacy chcą pracować, także w niedziele?

Polityk jednak podkreślił, że firmy handlowe muszą szanować prawa pracowników. Dlatego też praca w ostatni dzień tygodnia powinna być m.in. dodatkowo płatna. Oddane mają być też dodatkowe dni wolne za pracę w niedzielę. Dlatego też Trzecia Droga chce dofinansować Polską Inspekcję Pracy , by miała one realne narzędzia weryfikacji, jak firmy traktują swoich pracowników.

"Polska musi być zielona"

Władysław Kosiniak-Kamysz z kolei mówił o tym, że w Polsce spadają inwestycje , a ich 17-procentowy poziom jest jednym z najniższych w Europie. Rozwiązaniem tego problemu mogłaby być realizacja programu przechodzenia na zieloną energię. – Gdyby w każdej gminie była biogazownia, to ceny energii by się zmniejszyły, a zarazem skoczyłoby polskie PKB – ocenił.

Podkreślił też, że Niemcy mają ok. 10 tys. biogazowni, a Polska – tylko ok. tysiąc. Gdybyśmy zwiększyli ich liczbę, to – jego zdaniem – zapewnilibyśmy sobie tyle gazu, ile importowaliśmy przez lata z Rosji. Z kolei lider Polski 2050 dodał, że trzeba uwolnić pieniądze z Krajowego Funduszu Odbudowy, bo tylko one tak naprawdę zagwarantują Polsce skok w kierunku zielonej energii.