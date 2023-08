Ceny wystrzelą? Trzeba szykować pieniądze

Kierowca 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A wy myślicie że te braki z ludzi którzy pozakładali fotowoltanike to jak wyrównają ,przecież blisko milion osób w pl już nie płaci rachunków za prąd, a jak płaci to minimalne,teraz rozumiecie ze wpływy muszą się zgadzać to że prąd nie którzy mają za darmo, to więcej zapłacą za co innego bo jego część rachunku zostanie obciążony przedsiębiorca który odbierze to a cenie produktu lub usługi, w tym kraju jedynie co się opłaca to kraść kombinować i oszukiwać jedyny sposób na przeżycie bo politycy się wykarmią