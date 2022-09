Musk chce zbudować rafinerię litu. "To licencja na drukowanie pieniędzy"

Elon Musk planuje wybudować pierwszą rafinerię litu w hrabstwie Nueces w Teksasie. To wzmocniłoby Teslę w produkcji akumulatorów, które niezbędne są w produkcji samochodów elektrycznych. Tym samym złożył wniosek do Biura Kontroli stanu Teksas o ulgi podatkowe, które pomogą mu zrealizowanie budowy zakładu rafinacji wodorotlenku litu klasy akumulatorowej. Jak przyznaje szef Tesli proces wytwarzania litu tą metodą to "licencja na drukowanie pieniędzy"