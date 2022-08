Elon Musk ma plany. Koniec z "gubieniem" zasięgu?

Elon Musk wraz z Mikiem Sievertem, prezesem T-Mobile, planują wprowadzić nowe rozwiązanie, które pomoże zażegnać problem z dostępnością zasięgu w Stanach Zjednoczonych. Nowa sieć komórkowa ma bazować na łączności z satelitów Starlink wraz ze średnim pasmem operatora. Sievert ma nadzieję, że nowe rozwiązanie będzie dostępne w ramach popularnych planów taryfowych, jednak w przypadku tych tańszych, przewiduje się dodatkową opłatę miesięczną.

Ambitne plany Muska

Plan szefa SpaceX ma zapewnić zasięg tam, gdzie do tej pory było to niemożliwe. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych jest 130 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, gdzie nie dociera żadna sieć komórkowa. Dzięki testom, które mają się rozpocząć w przyszłym roku, "martwe strefy mają zniknąć". Jak zaznaczają inicjatorzy akcji, początkowo plan ma dotyczyć wiadomości tekstowych, MMSów oraz komunikatorów internetowych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z postanowionymi założeniami, to zasięgiem będą objęte wszystkie niedostępne dotąd miejsca nie tylko w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych, ale także na Hawajach, czy w Puerto Rico.

Anteny będą zainstalowane na satelitach

Sievert porównał przedsięwzięcie do "umieszczenia masztu z nadajnikiem, tyle że w przestrzeni kosmicznej". Z kolei Musk dodał, że na każdym satelicie, który zostanie wysłany w przestrzeń kosmiczną, będą zainstalowane potężne anteny: wszystkie o powierzchni wynoszącej 25 metrów kwadratowych. Są one niezbędne do tego, aby smartfony mogły połączyć się z satelitą krążącym w przestrzeni kosmicznej.

Jak można przeczytać na Bloomberg, planowana usługa będzie podobna do tej, jaka wykorzystywana jest w roamingu danych. W przypadku braku macierzystej sieci smartfon będzie szukał alternatyw. Jeśli to się nie uda, to połączy się z satelitą. Jak zapewniają pomysłodawcy nowej usługi, do korzystania z niej nie będzie potrzebny żaden dodatkowy sprzęt, ponieważ większość z obecnych smartfonów ma już zainstalowaną odpowiednią technologię.

Nowa usługa nie obejmie rozmów

Ze względu na szerokość oferowanego pasma, nowa usługa, przynajmniej w fazie testów, będzie obsługiwała wiadomości tekstowe. Obszar, którym ma zostać objęta, została podzielona na duże strefy. Wszystkie z nich będą ograniczone przepustowością od dwóch do czterech GB. - To naprawdę ma zapewnić podstawowy zasięg do obszarów, które są obecnie całkowicie martwe - powiedział Elon Musk. Dodał, że takie rozwiązanie pozwoli na wykonywanie do dwóch tysięcy połączeń głosowych w przyszłości oraz miliony wiadomości tekstowych. Musk zaznacza, że nowa usługa nie może być traktowana jako substytut naziemnych sieci komórkowych.

Ze względu na zaawansowaną technologię, początkowe wiadomości mogą przychodzić z opóźnieniem, nawet półgodzinnym.

Niezależnie od tego, jak potoczą się testy, Elon Musk ma plany na więcej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłości zostaną podjęte prace nad udostępnianiem połączeń głosowych. Na tym nie poprzestaje. - Chcielibyśmy mieć T-Mobile na Marsie - powiedział na łamach Bloomberga.

Elon Musk i jego inwestycje

W tym roku o Elonie Musku jest wyjątkowo głośno. Przypomnijmy: w tym roku miliarder dwukrotnie sprzedał akcje Tesli. Pierwsza transakcja miała miejsce w kwietniu i miała wartość 8,5 miliardów dolarów. Wtedy też, zapowiadał, że do drugiej transzy nie dojdzie, jednak w sierpniu znów zbył aktywa warte ponad 7 mld dolarów.

Szef SpaceX w październiku będzie musiał stawić się przed sądem. To skutek zerwania porozumienia z Twitterem dotyczącego zakupu firmy. Rozprawa odbędzie się szybciej, niż spodziewał się tego prawnik Elona Muska, który domagał się jej rozpoczęcia dopiero w lutym przyszłego roku. Twitter z kolei wnioskował o początek procesu już we wrześniu.

