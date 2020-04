Myśliwi jednak nie wejdą do lasu. Producenci wieprzowiny ostrzegają przed nasileniem ASF

Polacy przyjęli bez głośnego sprzeciwu kolejne zakazy, jakie w ostatnich tygodniach nałożyła na nas władza. Koniec zakupów w galeriach handlowych, rezygnacja ze spotkań towarzyskich, zakaz podróżowania w celach wypoczynkowych. Jeden tylko zelektryzował ludzi: zakaz wchodzenia do lasów. Wprowadzony został 3 kwietnia, obowiązywać ma do 11 kwietnia.

Kacprzak: "Zakaz wejścia do lasu? Władza zapomniała, że Polacy to przewrotny naród" [OPINIA]

Ledwo Lasy Państwowe opublikowały komunikat, w sieci zawrzało. Ludzi zabolało nie tylko to, że odebrano im ostatnią możliwość wykonywania aktywności fizycznych oraz, jakże ważnego dla zdrowia psychicznego "przewietrzenia umysłu", lecz również to, że zakaz nie objął myśliwych. Powszechnie uznano, że lobby myśliwych wywalczyło sobie ten przywilej, by bez jakiejkolwiek kontroli dokonywać odstrzału.

Głosy krytyki trafiły do rządu i Lasów Państwowych i w rezultacie również myśliwi zostali objęci zakazem wstępu do lasu. Nie zakończyło to dyskusji o zasadności wprowadzania ograniczeń. Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej w przesłanym do mediów piśmie zwraca uwagę, że zakazanie polowań znacząco zmniejszy możliwości działań związanych z walką z ASF.