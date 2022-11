Na drogach zapanuje ciemność. Tak oszczędzają Katowice

Oszczędzanie energii. Będzie ciemniej na drogach

- Skoro ciągle słyszymy ogólnopolskie apele kierowane do mieszkańców o oszczędzanie energii – to jako samorządowcy musimy dać przykład i zacząć od siebie. Oczywiście kwestią optymalizacji zużycia energii zajmujemy się od dłuższego czasu – zastrzegł Krupa.

Szybciej zgasną lampy

Od poniedziałku 7 listopada ograniczone zostanie też oświetlenie budynków – w tym urzędu miasta, kościołów, pomników, gmachów użyteczności publicznej. Będzie ono działało do godziny 23., a w godzinach od 23. do 5. będzie wyłączane. Od poniedziałku zmniejszona zostanie jednocześnie intensywność oświetlenia ledowego.

Katowice podają m.in., że przeprowadzona modernizacja 1,6 tys. lamp ulicznych na terenie miasta pozwoliła ograniczyć ich moc zainstalowaną z ok. 315 kW, do 143 kW. Przed modernizacją koszt energii dla nich wynosił ok. 1 mln zł, a po modernizacji ok. 460 tys. zł