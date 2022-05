Na Wyspach klimat gospodarczy jak sprzed 40-50 lat. Skumulowały się podwyżki cen

Podwyżki energii i koniec obniżonego VAT

Wzrost cen napędzały także coraz droższe paliwa, co jest skutkiem rosyjskiej napaści na Ukrainę, oraz idąca w górę żywność, transport i maszyny. Przyczynił się do tego też powrót od kwietnia do normalnej stawki VAT w gastronomii, która była przez poprzednie miesiące obniżona, by pomóc temu sektorowi w przezwyciężeniu skutków pandemii.