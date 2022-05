Inflacja najwyższa od 1998 roku. GUS odkrył karty i wskazuje liderów drożyzny

Niestety potwierdziły się fatalne informacje GUS na temat wzrostu cen. Dwa tygodnie temu urzędnicy szacowali kwietniową inflację na 12,3 proc . Jest nawet nieco gorzej, bo piątkowy raport skorygował wcześniejsze wyliczenia na 12,4 proc. Już oficjalnie można mówić o najwyższym wzroście cen od 24 lat. Kolejną barierą jest poziom 14,2 proc. - to maksimum inflacji z 1998 roku.

Po marcowym wystrzale inflacji z 8,5 do 11 proc. niektórzy mogli liczyć na lekkie wyhamowanie podwyżek. Nic z tych rzeczy. Drożyzna przybiera na sile, co pokazuje też statystyka dotycząca podwyżek cen miesiąc do miesiąca. Średnio zwiększyły się o 2 proc. W takim tempie w normalnej sytuacji ceny rosną w skali miesiąca.