Nachodzi wojna cenowa. Sklepy będą wyprzedawały za bezcen, byle tylko przetrwać

Przewiduje, że kiedy sklepy znów będą otwarte, klientów będą czekać bardzo atrakcyjne ceny. Inaczej to będzie jednak wyglądało z perspektywy sieci odzieżowych, dla których będzie to walka o przetrwanie.

- Nie wiemy, ile to jeszcze potrwa. Firma konsultingowa PwC wyliczyła, że jeśli sklepy z odzieżą i butami otworzyłyby się w połowie kwietnia , to luka gotówkowa w naszej branży sięgnie 10,9 mld zł. W ramach "tarczy" dostaniemy 400 mln zł – mówi. - Jeśli sklepy będą mogły się otworzyć w połowie maja, będzie nam brakowało 16,1 mld zł. W ramach 'tarczy' dostaniemy 1,1 mld zł.

Prezes Lancerto odrzuca też zarzuty o to, że jeśli firma po trzech tygodniach od zamknięcia sklepów ma problemy, to znaczy, że była źle prowadzona – bo przecież "dobry biznes" jest przygotowany na takie zawirowania. " żadna firma nie była w stanie przygotować się na taki scenariusz. Przychody w naszej branży zdobywa się, inwestując, czyli otwierając nowe sklepy. Dla naszej firmy jeden sklep to wydatek kilkuset tysięcy złotych. Wynajmujemy lokal, który jest pusty. Musimy ten sklep zbudować. Później mamy pięć lat, żeby odrobić tę inwestycję. Po pięciu latach trzeba go bowiem wyremontować" – wyjaśnia w rozmowie z "GW".