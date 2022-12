Nadchodzi koniec pieców gazowych. Czym ogrzejemy dom?

Na razie to tylko pomysły, ale już teraz wywołują ogromne emocje. Unia Europejska chciałaby, aby od 2030 r. obowiązywał wymóg, że wszystkie nowe domy mają być zeroemisyjne, czyli bez kotłów na paliwa kopalne i w tej sprawie proces legislacyjny już został uruchomiony

Dom czy – szerzej – budynek zeroemisyjny to taki, który nie emituje dwutlenku węgla i jest zasilany czystą energią z odnawialnych źródeł.

Europa chce się uniezależnić od rosyjskiego gazu

Nastawienie Europy do gazu zmieniło się przez wojnę w Ukrainie . Europa chce jak najszybciej uniezależnić się od rosyjskiego gazu. Dlatego Unia zakłada, że kraje, które planowały odejść od węgla przy wykorzystaniu gazu ziemnego, mogą w obecnej sytuacji pozostać przy węglu dłużej, ale potem szybko przerzucić się na odnawialne źródła energii .

Czym ogrzać dom – alternatywy dla gazu

W Polsce stale rośnie zainteresowanie instalacjami pomp ciepła. Jak wynika z szacunków Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. sprzedaż pomp ciepła typu powietrze-woda w Polsce zwiększyła się aż o 140 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r.

Cały rynek pomp ciepła wzrósł w tym czasie o 121 proc., a pomp ciepła do ogrzewania budynków o 133 proc. W październiku 2022 r. udział pomp ciepła we wnioskach o wymianę źródeł ciepła w programie "Czyste Powietrze" sięgnął aż 63 proc., podczas gdy w styczniu 2022 r. było to jedynie 28 proc.