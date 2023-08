Nadużycia w programie "Czyste powietrze". NFOŚiGW odpowiada

pipi 23 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Już jak na samym początku przeczytałam warunki dotacji to stwierdziłam że są dla w zasadzie dla tych co ,,biednie bogatych,,. Bo zanim zacznę inwestycję to już musze mieć duże środki albo odpowiednia zdolność kredytowa. To jak ktoś kto ledwie ,,ciągnie,, może mieć jedno albo drugie ???? Bo jak np. lecę z zasiłku to jak mam starać się o inwestycję za kilkaset tysięcy złotych - to alogiczne !!!!!!! A jak mam dochody to moja dotacja jest minimalna i też jest problem.