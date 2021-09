Nadwyżka budżetowa rośnie. Resort podał najnowsze dane

Teresa 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

I co widzicie jak PiS rządzi krajem. Brawo!!! Mają pieniądze na 500plus na 300plus dla dzieci na 13 i 14emeryturę, na podwyżki płac co roku. A za PO nie dość że ludzie za 4 zł na godzinę robili to jeszcze mówili że pieniędzy nie ma. Dziś ludzie z rządu Tuska mają miliony na kontach, kilka mieszkań w których są nawet baseny. I to wszystko dorobili się na polakach. Niektórzy z nich za ich rządów umierali z głodu, padali na ulicach bo nie stać ich było na leki. Jarosławie przenajświętszy dziękujemy ci że rządzisz teraz krajem i dzięki tobie godnie żyjemy. Będę się modliła abyś do 100 lat chociaż żył. Naród cie pragnie. To tak jak w tej piosence : Zaklołeś mnie w dotyk... Tak tak twój dotyk dodaje nam sił. Brawo. Ave PiS Ave Jarosław.