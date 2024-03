"Nadzwyczajna misja" USA w Strefie Gazy. Wybudują port

Choć Biden poparł prawo Izraela do "wzięcia się za Hamas", skrytykował liczbę niewinnych ofiar konfliktu - ocenił ją na 30 tys. - oraz postawę rządu Benjamina Netanjahu w kwestii pomocy humanitarnej.

Powstanie port w Strefie Gazy

- Oto, co mówię przywódcom Izraela: pomoc humanitarna nie może być drugorzędną sprawą, czy kartą przetargową. Ochrona i ratowanie życia niewinnych ludzi musi być priorytetem. I podczas gdy patrzymy w przyszłość, jedynym prawdziwym rozwiązaniem jest rozwiązanie dwupaństwowe - powiedział prezydent USA.

Biden ogłosił w czwartek, że rozkaże wojsku "podjąć nadzwyczajną misję, by ustanowić port w Gazie" przy współpracy z innymi krajami i organizacjami. Ma to umożliwić stworzenie morskiego szlaku przekazywania pomocy humanitarnej do Strefy Gazy z Cypru.