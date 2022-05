Nagrody money.pl rozdane. Oto liderzy biznesu i gospodarki

Nagrody money.pl trafiły do najbardziej innowacyjnych firm i ludzi, którzy w nieszablonowy i nowoczesny sposób patrzą na biznes, wyznaczając trendy. Zostały wręczone na gali finałowej podczas Impact'22 – dwudniowego wydarzenia wypełnionego dyskusjami o globalnych trendach, innowacjach i technologiach przyszłości

W kategorii Start-up Roku zwyciężyli Giganci Programowania – firma z branży technologii edukacyjnych , zajmująca się nauką programowania wśród dzieci i młodzieży. Giganci Programowania mają w Polsce ponad 60 własnych placówek i ok. 70 placówek franczyzowych. Działają też w Hiszpanii, Chile, Meksyku, a poprzez franczyzy w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz Słowacji. Od 2022 roku obecni są również m.in. w Niemczech, Singapurze oraz Australii.

Przedsiębiorcą Roku został Władysław Grochowski, prezes zarządu Grupy Arche – jeden z najbardziej cenionych przedsiębiorców z branży nieruchomości. Po wybuchu wojny w Ukrainie przyjął do swoich hoteli osoby uciekające przed rosyjską agresją; w czasie pandemii obniżył swoją pensję do minimum, by nie zwalniać pracowników.