Nagrody money.pl zostaną wręczone po raz czwarty. Wyróżniamy liderów gospodarki

Nominacje do Nagrody money.pl

Biotts – start-up tworzący m.in. technologię umożliwiającą transport leków przez skórę – np. dla leków przeciwbólowych czy nawet leków na raka . Przedsięwzięcie finansowane jest przez fundusze VC. W 2021 r. Biotts dostał się do programu Google for Startups, otworzył biuro w Bostonie, by rozwijać produkty w otoczeniu najlepszych z branży. W 2021 r. spółka odnotowała pozytywne wyniki wstępnych badań nad swoimi produktami.

uPacjenta – lider tzw. home testing w Polsce i pierwsza w Europie firma, która zaoferowała dostawę badań medycznych – m.in. badań krwi – do domu i/lub biura klienta. 2021 rok był dla niej rekordowy, wykonała w tym czasie ok. pół miliona badań krwi i odnotowała dwukrotny wzrost przychodów , idealnie wpisując się w trend wzrostu telemedycyny związany z pandemią.

Ramp – firma dostarczająca technologię, która w prosty sposób pozwala sklepom na obsługę płatności kryptowalutami. Mówiąc wprost: to start-up, który sprawia, że płacenie w internecie kryptowalutami staje się równie łatwe, co same e-zakupy. W 2021 r. otrzymał ponad 50 mln dol. finansowania od globalnych funduszy VC, co jest rekordem dla rund serii A w przypadku polskich start-upów. Dało mu to też miejsce wśród najwyżej wycenianych polskich start-upów. Ramp jest na szybkiej drodze do zostania jednorożcem.